شركة Tether تحقق أرباح قياسية في النصف الأول من عام 2024

أعلنت شركة “Tether Holdings Limited” عن تحقيق صافي أرباح تشغيلية بقيمة 1.3 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2024، مما رفع إجمالي أرباحها للنصف الأول من العام إلى 5.2 مليار دولار.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت إجمالي أرباح بقيمة 6.2 مليار دولار خلال عام 2023.

أي أن ما حققته في النصف الأول من سنة 2024 يعادل تقريبا ما حققته الشركة في سنة 2023 كاملة.

عززت شركة “Tether” من موقعها في الأسواق العالمية بشكل كبير من خلال جمع 97.6 مليار دولار في سندات الخزانة الأمريكية، ما رفع تصنيفها إلى المرتبة 18 عالميا وضمنت المركز الثالث في مشتريات الخزانة لمدة ثلاثة أشهر.

على الرغم من تسجيل خسارة غير محققة بقيمة 653 مليون دولار نتيجة لانخفاض أسعار البيتكوين، شهدت أسهم مجموعة “Tether” زيادة بقيمة 520 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024.

ونتيجة لذلك، بلغ صافي حقوق الملكية الموحدة للشركة 11.9 مليار دولار حتى 30 يونيو 2024.

أعادت “Tether” استثمار أرباحها بشكل استراتيجي في عدد من المشاريع، بهدف الحفاظ على استقرار العملة الرقمية المستقرة USDT وتوسيع النظام البيئي.

تعكس هذه الاستراتيجية التزام الشركة بالحفاظ على مركز مالي قوي ومستدام.

كما أصدرت “Tether” أكثر من 8.3 مليار دولار من USDT خلال الربع الثاني من عام 2024، وتجاوزت احتياطياتها الالتزامات بمقدار 5.33 مليار دولار.

تواصل “Tether” ريادتها في مجال الاستقرار والسيولة من خلال استثمارات كبيرة في مجالات الطاقة المستدامة، وتعدين البيتكوين، والتكنولوجيا العصبية للذكاء الاصطناعي، وغيرها من التقنيات المتقدمة.

يعكس ذلك التزام الشركة بالتقدم التكنولوجي والإدارة المسؤولة للمخاطر.

تؤكد النتائج المالية المميزة لشركة “Tether” في النصف الأول من عام 2024 على التزامها الثابت بالاستقرار المالي والشفافية، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة عالميا في القطاع المالي وقطاع الكريبتو على وجه الخصوص.

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