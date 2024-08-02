ما نسبته 70% من متداولو بينانس يشترون تراجع البيتكوين: التفاصيل هنا

شهد متداولو منصة بينانس فرصة مثالية لشراء البيتكوين مع انخفاض سعره.

تكشف البيانات الأخيرة أن حوالي 70٪ من هؤلاء المتداولين يتبنون مواقف شراء، مما يعكس تفاؤل كبير بين نخبة المتداولين على المنصة.

اعتبارا من 1 أغسطس 2024، كانت 69.3٪ من الحسابات تمتلك مراكز طويلة، بينما 30.7٪ فقط تمتلك مراكز قصيرة، وفقا لتوزيع أوامر بينانس.

هذا يعكس نسبة طويلة/قصيرة تبلغ 2.26، مما يشير إلى تفضيل قوي للمراكز الطويلة.

هذه التفضيلات تعكس إيمانا واسع النطاق بين المتداولين بأن الانخفاض الحالي في سعر البيتكوين هو مجرد انتكاسة مؤقتة، وأنهم يتوقعون ارتداد قريب.

يمكن تعزيز هذا التصور من خلال تحليل مخطط أسعار البيتكوين، حيث انخفض السعر مؤخرا إلى المتوسط المتحرك الأسي 100، والذي يمثل مستوى دعم حاسم عند 63,000 دولار.

في الفترات السابقة، أثبت المتوسط المتحرك الأسي 100 أنه مستوى دعم قوي خلال فترات التراجع.

إذا تمكنت عملة البيتكوين من الحفاظ على هذا المستوى من الدعم، فقد يؤدي ذلك إلى إنشاء قاعدة صلبة للارتفاع في المستقبل.

ومع ذلك، هناك إشارات تحذيرية يجب الانتباه إليها.

مثل حجم التداول انخفض مؤخرا، مما قد يشير إلى ضعف الزخم.

عادة ما يشير انخفاض حجم التداول إلى ضعف الثقة في تحركات الأسعار، مما يعني أنه إذا لم يتزايد الاهتمام بالشراء، فقد يستمر الانخفاض الحالي.

بالإضافة إلى ذلك، يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى حالة حيادية، حيث يستقر حول مستوى 50.

هذا يشير إلى وجود حالة من عدم اليقين بشأن اتجاه السوق، وأن البيتكوين ليست في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.

التقارب الحالي للمتوسطات المتحركة عند مستوى 63,000 دولار يجعل هذا السعر نقطة حرجة تستحق المتابعة.

يعكس تفضيل كبار المتداولين على بينانس للمراكز الطويلة اعتقادهم بأن الأسعار ستنتعش قريبا، وربما يعتمدون في ذلك على الأداء التاريخي للبيتكوين، والذي يشير غالبا إلى ارتفاع السعر بعد الوصول إلى مستويات دعم مهمة.

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