دائني شركة Mt. Gox يخططون لرفع دعوى قضائية لكن العقبات تعترض طريقهم؟

أثار منشور حديث على منتدى “Reddit” الفرعي الخاص بإفلاس شركة Mt. Gox جدل واسع وردود فعل قوية من مجتمع المتداولين.

عبّر كاتب المنشور عن نيته في رفع دعوى قضائية بعد اكتشافه أن مطالباته بشأن البيتكوين (BTC) المحفوظ في منصة التداول المنهارة قد تكون لاغية بسبب عدم استجابته لإخطارات الدائنين.

وقد شارك الدائنون الآخرون آرائهم حول إمكانية رفع دعوى قضائية ضد Mt. Gox.

كانت Mt. Gox، التي كانت في يوم من الأيام أكبر منصة لتداول البيتكوين في العالم، قد تقدمت بطلب للإفلاس في عام 2014 بعد خسارة حوالي 850,000 بيتكوين، وهي أموال كانت تخص بشكل كبير مستخدميها.

وقد أرجعت المنصة هذا الانهيار إلى تعرضها للقرصنة وسوء الإدارة.

منذ ذلك الحين، انخرط الدائنون في معركة قانونية طويلة لاسترداد أموالهم.

أوضح المستخدم أنه كان يمتلك كمية صغيرة من البيتكوين في Mt. Gox عند انهيارها.

وبعد أن ابتعد عن عالم العملات المشفرة منذ عام 2013، لم يكن على دراية بالإجراءات القانونية التي اتخذها الدائنون.

لكن مؤخرا، اكتشف رسائل بريد إلكتروني من فريق تصفية Mt. Gox، تتضمن بريد من عام 2019 يحتوي على رقم دائن.

إلا أن Mt. Gox أفادت بأنه قد تخلى عن حقه في استرداد أمواله لعدم استجابته للإشعارات.

عبّر الكاتب عن استيائه من الوضع، مشيرا إلى أن بعض الإشعارات كانت باللغة اليابانية، وأن هناك عدد كبير من رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية التي زادت من صعوبة التفاعل.

وطلب توصيات للحصول على محام لمساعدته في اتخاذ الإجراءات القانونية، معترفا بأن الرسوم القانونية قد تستنزف جزء كبير من أي أموال يستردها.

ومع ذلك، قوبل بردود فعل قوية من الدائنين الآخرين.

ردود فعل المجتمع:

واجه كاتب المنشور انتقادات لاذعة من مستخدمي المنتدى، حيث اتهمه الكثيرون بالإهمال لعدم اتباعه إجراءات الدائنين في Mt. Gox بشكل صحيح.

أحد المستخدمين لفت الانتباه إلى الفترة الطويلة التي مرت منذ الإفلاس، مؤكدا أنه مر الآن أكثر من 10 سنوات على الإفلاس.

وأشار إلى أن جميع الإشعارات من Mt. Gox كانت تُرسل باللغتين اليابانية والإنجليزية، وحتى بعض الرسائل الورقية كانت تُرسل إلى العناوين المسجلة.

رد مستخدم آخر بتأكيد أن جميع رسائل البريد الإلكتروني كانت تحتوي على ترجمة إنجليزية، مضيفا أن عدم اتخاذ كاتب المنشور أي إجراء كان خطأه الشخصي، وأن البيتكوين التي تم توزيعها لا يمكن استردادها.

كان هناك أيضا من أشار إلى أن المحاولة الآن للحصول على مساعدة قانونية قد تكون غير مجدية، حيث يمكن للمحامي فقط أن يأخذ أموالك ليخبرك بنفس الشيء.

وذهب أحد المستخدمين إلى القول بأن Mt. Gox قامت بما يلزم لإخطار الدائنين، وأن عدم استجابة كاتب المنشور في الوقت المناسب جعله بلا خيار.

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