اقتراب تسليم “دو كوون” مؤسس مشروع “Luna” إلى كوريا الجنوبية بدلا من الولايات المتحدة

قررت محكمة الاستئناف في الجبل الأسود تسليم “دو كوون”، المؤسس المشارك لشركة “Terraform Labs” التي تعرضت للإفلاس، إلى كوريا الجنوبية، رافضة بذلك طلب الولايات المتحدة بتسليمه.

ومع ذلك، لم يتحدد بعد موعد تسليمه إلى بلده الأم.

الصراع القانوني حول التسليم:

يأتي هذا الحكم بعد شهور من الصراع القانوني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشأن تسليم “دو كوون”.

أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر عن محكمة في هذا الشأن.

وعلى الرغم من أن التهم الموجهة لـ “كوون” من قبل السلطات الكورية الجنوبية لم تُفصح بعد، فإن المدعين الأمريكيين قد وجهوا له اتهامات بالاحتيال.

تم اعتقال “كوون” وأحد زملائه العام الماضي أثناء محاولتهم السفر من الجبل الأسود إلى دبي باستخدام وثائق سفر مزورة.

وعلى الرغم من أن محكمة ابتدائية في الجبل الأسود أمرت بتسليمه، فإن المحكمة العليا علقت هذا القرار بعد اعتراض المدعي العام في البلقان، مشيرا إلى وجود أخطاء إجرائية.

تم إطلاق سراح “كوون” لاحقا بكفالة.

للعلم كان “دو كوون” معروفا بتأسيس “Terraform Labs”، إلا أن المشروع تعرض لانهيار مدو في عام 2022 عندما فقدت العملات الرقمية المرتبطة به، TerraUSD وLuna، قيمتها بشكل مفاجئ، مما أدى إلى خسارة نحو 37 مليار دولار من السوق.

تسبب هذا الانهيار في تداعيات واسعة النطاق على العديد من شركات العملات المشفرة الأخرى.

وفي يونيو الماضي، توصلت شركة “Terraform Labs” و”كوون” إلى تسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وافقا خلالها على دفع حوالي 4.5 مليار دولار كتعويضات وعقوبات مدنية.

من هذا المبلغ، تعهد “كوون” شخصيا بدفع ما لا يقل عن 204.3 مليون دولار.

في البداية، كانت الهيئة التنظيمية الأمريكية تطالب بتسوية تبلغ قيمتها 5.3 مليار دولار.

إلا أن الفريق القانوني لـ “كوون” وشركته اقترحوا بدلا من ذلك غرامات مدنية قدرها مليون دولار فقط دون استرداد أو إصدار أوامر قضائية.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم منع “كوون” وشركته “Terraform Labs” بشكل دائم من التعامل في الأوراق المالية للأصول المشفرة، بما في ذلك الرموز الرقمية المرتبطة بنظام “Terra” البيئي.

في الوقت ذاته، أعلنت شركة “Terraform Labs” إفلاسها في وقت سابق من هذا العام في ولاية “ديلاوير” بالولايات المتحدة.

وأظهرت وثائق المحكمة أن الشركة تواجه التزامات مالية تتراوح بين 100 مليون دولار و500 مليون دولار، مع أصول تقدر بثمن يتراوح في نفس النطاق.

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