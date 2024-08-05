سوق الكريبتو يفقد أكثر من 500 مليار دولار منذ يوم الجمعة الماضي!

تعتبر الأيام القليلة الماضية من أسوأ الفترات في تاريخ البيتكوين الحديث، حيث شهدت عملة البيتكوين انخفاض حاد من 66,000 دولار إلى أقل من 50,000 دولار بين يوم الجمعة وصباح يوم الاثنين.

ورغم الارتفاعات المتقطعة التي شهدتها خلال الأيام السابقة، إلا أن البيتكوين لم تتمكن من الحفاظ على الزخم الإيجابي، ما أدى إلى تراجع كبير في قيمتها.

بدأت موجة الهبوط يوم الاثنين الماضي عندما فقدت البيتكوين زخمها وسجلت انخفاض إلى مستوى 66,000 دولار، وظلت عند هذا المستوى لعدة أيام قبل أن تبدأ رحلة الهبوط السريع يوم الخميس، الذي تصاعد بشكل ملحوظ يوم الجمعة.

وسط تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي في الولايات المتحدة ودول أخرى، تراجعت البيتكوين بشكل كبير بالتزامن مع انخفاضات مشابهة في أسواق وول ستريت.

وجاءت عطلة نهاية الأسبوع محملة بمزيد من الانخفاضات الحادة، حيث انخفضت البيتكوين صباح الأحد إلى أقل من 60,000 دولار لأول مرة منذ ثلاثة أسابيع، وتابعت تراجعها لتصل إلى 57,000 دولار.

في صباح الاثنين، شهدت العملة الرقمية انخفاضا إضافي إلى ما دون 50,000 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف فبراير.

في هذا السياق، تم تسجيل تصفية مراكز تداول بقيمة تفوق المليار دولار، حيث تم إغلاق مراكز قرابة 300,000 متداول.

ورغم استعادة البيتكوين لبعض الخسائر الطفيفة وتداولها حاليا بالقرب من 53,000 دولار، إلا أنها لا تزال منخفضة بنسبة 13٪ على مدار اليوم و24٪ على مدار الأسبوع.

كما انخفضت قيمتها السوقية إلى 1.035 تريليون دولار، رغم ارتفاع هيمنتها على السوق إلى 53.7٪.

تراجع كبير في سوق العملات البديلة:

في الوقت الذي شهدت فيه البيتكوين هذا التراجع، عانت العملات الرقمية البديلة من خسائر أكبر.

حيث تحولت جلسات التداول اليومية إلى ما يشبه عروض أفلام الرعب، خصوص مع تكهنات بأن شركة “Jump Crypto” قد قامت بتصفية مراكزها من عملة الايثيريوم، والذي يعتقد أنه السبب في انخفاض سعر الايثيريوم بنسبة 20٪ ليستقر فوق 2,300 دولار بقليل.

وشملت العملات الرقمية البديلة الأخرى التي تعرضت لخسائر كبيرة عملات مثل:

عملة بينانس، سولانا، الريبل، الدوج كوين، شيبا، البيتكوين كاش…

تقريبا يمكن القول أن أغلب العملات الرقمية البديلة شهدت تراجع بنسب مكونة من رقمين.

بشكل عام، تراجعت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة بأكثر من 500 مليار دولار منذ يوم الجمعة، لتنخفض القيمة إلى أقل من 2 تريليون دولار للمرة الأولى منذ ستة أشهر.

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