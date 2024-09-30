تعرف على أبرز العوامل التي قد تحرك سوق العملات الرقمية المشفرة هذا الأسبوع

شهد سوق العملات الرقمية المشفرة انخفاض حاد خلال جلسات تداول صباح اليوم الاثنين في آسيا.

ومن المتوقع أن يتأثر السوق أكثر بالأحداث الاقتصادية الهامة التي ستُعقد خلال الأسبوع الجاري.

مع اقتراب نهاية الربع الثالث من العام، سيكون هناك عدد كبير من التصريحات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية التي قد ترسم ملامح الربع الأخير.

الأحداث الاقتصادية من 30 سبتمبر إلى 4 أكتوبر:

سيشارك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، “جيروم باول”، في مؤتمر الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال يوم الاثنين 30 سبتمبر، حيث سيتناول التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تكون هناك مؤشرات واضحة حول احتمالية خفض أسعار الفائدة مجددا في نوفمبر، خاصة بعد صدور بيانات التوظيف هذا الأسبوع.

يوم غد الثلاثاء، سيصدر تقرير مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (ISM) لشهر سبتمبر، وهو مؤشر مهم يعكس حالة قطاع التصنيع في الولايات المتحدة، ويُعتبر دليل رئيسي على الظروف الاقتصادية العامة.

مثل هذه المؤشرات تساعد في تقييم الوضع الاقتصادي وتوقع الاتجاهات المستقبلية.

كما سيتم الإعلان عن تقارير حول بيانات التوظيف يومي الثلاثاء والأربعاء، يليها تقرير طلبات البطالة الأولية يوم الخميس.

سيشهد يوم الخميس أيضا إصدار تقرير مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات لشهر سبتمبر، الذي يقيّم أداء قطاع الخدمات الذي يمثل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.

مع نهاية الأسبوع، سيتم إصدار تقرير الوظائف لشهر سبتمبر، والذي يُتوقع أن يُظهر سوق عمل قوي.

سيوفر هذا التقرير تفاصيل عن عدد الوظائف غير الزراعية التي تم إنشاؤها في الشهر الماضي بالإضافة إلى معدل البطالة.

يُولي الاحتياطي الفيدرالي اهتمام خاص لبيانات سوق العمل، نظرا لأن هذه المعلومات تُعد عامل حاسم في تحديد السياسات النقدية.

في تعليق صادر عن محللي “بلومبرغ”:

نتوقع أن تكون بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر قوية، مما قد يعزز الحديث عن سيناريو عدم الهبوط للاقتصاد الأمريكي.

إذن جميعها مواعيد تقدم أرقام وإحصائيات قد تؤثر على الأسواق المالية العالمية بما فيها سوق الكريبتو الذي أصبح حساس أيضا لمثل هذه الأحداث.

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