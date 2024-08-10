تسوية قضية احتيال كريبتو بقيمة 40 مليون دولار بين هيئة SEC وشركة “Ideanomics”

توصلت شركة “Ideanomics Inc” وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إلى تسوية مؤخرا بشأن اتهامات تتعلق بتقديم تقارير مالية مضللة.

أظهر تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات وجود احتيال كبير في الأداء المالي للشركة، خاصة فيما يتعلق بإيرادات العملات المشفرة بين عامي 2017 و2019، مما يعكس الحرص المتزايد للجهات التنظيمية على مراقبة الشركات المشاركة في معاملات العملات المشفرة وضمان دقة تقاريرها المالية.

كشفت نتائج التحقيق أن شركة “Ideanomics” وكبار مسؤوليها التنفيذيين قدموا تقارير مضللة تفيد بتحقيق إيرادات تزيد عن 40 مليون دولار في عام 2019 من خلال بيع العملات المشفرة، وذلك باستخدام أساليب محاسبية غير قانونية.

وقد أدى هذا التلاعب إلى تضخيم البيانات المالية للشركة وتحريف وضعها المالي أمام الجمهور والمساهمين.

أظهرت التحقيقات أن هذه الأنشطة كانت جزء من نمط أوسع من السلوك غير النزيه من قبل قيادة الشركة.

تورط العديد من كبار الشخصيات في “Ideanomics” في تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك الرئيس التنفيذي الحالي “ألفريد بور”، والمدير المالي السابق “فيديريكو توفار”، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق “تشنغ (برونو) وو”.

أشارت التحقيقات إلى أن هؤلاء الأفراد كانوا ضالعين في مخططات احتيالية متعددة، شملت تقديم معلومات كاذبة إلى مدققي الحسابات، وتقديم خطاب نوايا مضلل، وإخفاء حصة “وو” الشخصية في شركات ذات صلة بـ “Ideanomics”.

كجزء من التسوية، وافق “تشنغ (برونو) وو” على دفع غرامة قدرها 200 ألف دولار، بالإضافة إلى فوائد ما قبل الحكم وتخلف عن السداد، ليصل المجموع إلى أكثر من 3.3 مليون دولار.

كما وافق على منعه لمدة 10 سنوات من إدارة أو العمل كمدير لأي شركة مساهمة عامة.

وافق كل من “توفار” و”بور” على أوامر الإيقاف والكف، مع دفع كل منهما غرامة قدرها 75 ألف دولار.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم منع “توفار” من المثول أمام هيئة الأوراق المالية والبورصات وممارسة المحاسبة لمدة عامين.

من جهتها، وافقت شركة “Ideanomics” على دفع غرامة مالية قدرها 1.4 مليون دولار، بالإضافة إلى تعيين مستشار امتثال خارجي لتقييم وتحسين إجراءاتها المحاسبية الداخلية.

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