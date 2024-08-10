شركة “Celsius” تقاضي شركة التيثر وتطالب باستعادة 2 مليار دولار من البيتكوين المفقود

رفعت شركة “Celsius Network Ltd” دعوى قضائية ضد شركة التيثر والكيانات التابعة لها، متهمة إياها بإجراء تحويلات احتيالية وتفضيلية لعملة البيتكوين (BTC) بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار.

تهدف الدعوى، المقدمة إلى محكمة الإفلاس الفيدرالية، إلى استعادة البيتكوين الذي فُقد نتيجة تصرفات التيثر خلال الفترة الحرجة التي سبقت إعلان إفلاس الشركة.

تعود جذور هذه القضية إلى اتفاقية قرض أبرمتها شركة “Celsius”، وهي شركة معروفة في مجال إقراض العملات المشفرة، مع شركة التيثر في عام 2020.

بموجب هذا الاتفاق، تمكنت “Celsius” من اقتراض عملات مستقرة، وتحديدا Tether (USDT) وEuro Tether (EURT)، بأسعار فائدة منخفضة، مقابل تقديمها لضمانات كبيرة، بما في ذلك البيتكوين.

وفي أوج هذه الاتفاقية، اقترضت “Celsius” ما يقرب من 2 مليار دولار من التيثر، مدعومة بعشرات الآلاف من عملات البيتكوين.

وتتمحور الدعوى حول الإجراءات التي اتخذتها التيثر خلال فترة التسعين يوم التي سبقت تقديم شركة “Celsius” لطلب الإفلاس في 13 يوليو 2022.

وتزعم الشكوى أن التيثر طالبت وحصلت على كميات كبيرة من الضمانات الجديدة من “Celsius”، بلغ مجموعها 15,658.21 بيتكوين، بالإضافة إلى قروض جديدة بقيمة 2,228.01 بيتكوين.

وتصف الدعوى هذه الإجراءات بأنها تحويلات تفضيلية، مشيرة إلى أنها أدت إلى تحسين وضع التيثر بشكل غير عادل على حساب الدائنين الآخرين.

في 13 يونيو 2022، أصدرت التيثر طلب نهائي للحصول على ضمانات إضافية.

ووفقا للاتفاقية المبرمة بين الطرفين، كان لدى “Celsius” عشر ساعات للامتثال للطلب.

ولكن، بدأت التيثر في تنفيذ كامل ضمانات “Celsius” على الفور، بما في ذلك 39,542.42 بيتكوين، دون منح المهلة الزمنية المنصوص عليها في العقد.

تدعي الدعوى أن هذا الإجراء، الذي أطلق عليه نقل التطبيقات التفضيلية، أتاح لشركة التيثر تغطية تعرضها، بينما تُركت “Celsius” بدون البيتكوين المتبقي لديها والذي كان له قيمة سوقية منخفضة.

بناء على ذلك، تُتهم شركة التيثر بانتهاك هذه الممارسات من خلال بيع البيتكوين بسرعة وبأسعار أقل من أسعار السوق الفعلية.

وتضيف الدعوى أن التصفية المبكرة منعت “Celsius” من مقاومة انهيار السوق وألغت فرصة التدخل من خلال الوقف التلقائي للإفلاس.

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