مبيعات NFT ترتفع إلى 95.42 مليون دولار مع سيطرة الايثيريوم مع تراجع في حجم المشاركة في السوق!

شهد سوق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) ارتفاع بنسبة 6.29% في المبيعات خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

من إجمالي مبيعات بقيمة 95.42 مليون دولار، تصدرت NFT المبنية على شبكة الايثيريوم بقيمة مبيعات بلغت 32.46 مليون دولار، مسجلة ارتفاع طفيف بنسبة 0.06%.

وجاءت NFT المبنية على سولانا في المرتبة الثانية بحجم مبيعات بلغ 19.52 مليون دولار، مسجلة زيادة بنسبة 11.08%.

أما NFT المبنية على شبكة البيتكوين فجاءت في المرتبة الثالثة بمبيعات بلغت 14.69 مليون دولار، رغم أن هذا يمثل انخفاض بنسبة 10.03%.

أبرز المجموعات التي تصدرت المشهد هذا الأسبوع كانت “Mythos’ Dmarket”، حيث حافظت على مركزها الأول من الأسبوع السابق، محققة مبيعات بقيمة 7.22 مليون دولار، بزيادة هائلة بلغت 334.87%.

تبعتها مجموعة Immutable X’s Guild of Guardians التي احتلت المركز الثاني بمبيعات بلغت 3.6 مليون دولار، بزيادة بنسبة 7.28% عن الأسبوع السابق.

وفي المركز الثالث جاءت Sorare التي سجلت مبيعات بقيمة 3.34 مليون دولار، لكن هذا الرقم يمثل تراجع بنسبة 11.39%.

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