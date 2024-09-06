ما تأثير تقرير الوظائف الأمريكية وانخفاض معدل البطالة على سعر البيتكوين؟

تفاعل سعر البيتكوين بشكل ملحوظ مع التقرير الأخير للوظائف في الولايات المتحدة، حيث أظهر التقرير الصادر يوم الجمعة نتائج أقل من المتوقع فيما يتعلق بإضافة وظائف جديدة في الاقتصاد الأمريكي.

أعلنت وزارة العمل الأمريكية أن أصحاب العمل في البلاد أضافوا 142,000 وظيفة جديدة في أغسطس، وهو رقم أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 160,000 وظيفة.

على الرغم من هذه النتائج، أدت مراجعة بيانات شهري يونيو ويوليو إلى رفع متوسط النمو الوظيفي للأشهر الثلاثة إلى 86,000 وظيفة شهريا، وهو أقل بكثير من متوسط 202,000 وظيفة الذي تم تحقيقه في العام السابق.

تحسن طفيف في معدل البطالة:

على الرغم من انخفاض عدد الوظائف المضافة، جاءت الأنباء الإيجابية من جهة أخرى، حيث شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا.

بعد أن ارتفع المعدل إلى 4.3٪ في يوليو، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021، انخفض إلى 4.2٪ في أغسطس، متماشيا مع توقعات معظم الاقتصاديين.

تشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يمضي قدما في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، كما أشار “جيروم باول”، رئيس البنك، في تصريحاته السابقة.

تتوقع معظم التقارير أن يكون الخفض بمقدار 25 نقطة أساس.

استجابة البيتكوين:

تفاعل البيتكوين بسرعة مع التقرير الأمريكي، حيث ارتفع من 55,500 دولار إلى 57,000 دولار في غضون دقائق قليلة.

لكن ورغم هذا الارتفاع، لم يتمكن السعر من الاستقرار فوق هذا المستوى وتراجع لما دون مستوى 55 ألف دولار.

يعتبر سعر البيتكوين حساسا للغاية تجاه التطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة، ويُتوقع أن تظل تحركاته مرتبطة بأي إجراءات جديدة قد يتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي.

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