كاردانو (ADA) تخرج من المراكز العشرة الأولى: هل انتهت ضجة الترقية المرتقبة؟

في عالم العملات المشفرة المتقلب، حيث يعتمد الأداء ويتأثر بالتغيرات السريعة في السوق، شهدت كاردانو، وهي منصة بلوكشين مفتوحة المصدر ولا مركزية، تراجع ملحوظ في سعر عملتها الرقمية ADA خلال الساعات الماضية.

حيث فقدت كاردانو مكانها ضمن قائمة أفضل عشر عملات رقمية، حيث تراجعت إلى المركز الحادي عشر، رغم زيادة قيمتها السوقية.

كاردانو تخرج من المراكز العشرة الأولى رغم نمو القيمة السوقية:

وفقا لبيانات “coingecko”، انخفضت كاردانو إلى المركز الحادي عشر بقيمة سوقية بلغت 11.55 مليار دولار، على الرغم من تسجيل ارتفاع طفيف بنسبة 0.6٪ في هذه القيمة.

تم استبدال كاردانو بعملة Toncoin (TON) التي صعدت إلى المركز العاشر.

هذا التراجع يُعد بمثابة تحول كبير مقارنة بالفترة التي شهدت حماس كبير حول ترقية “تشانغ”، التي كانت بمثابة دفعة قوية لـ ADA.

في وقت سابق من أغسطس، شهدت كاردانو تراجع مشابه، ولكنها استعادت مكانتها ضمن العشرة الأوائل بفضل الضجة التي أُثيرت حول الترقية.

وقد كان من المتوقع أن تمثل هذه الترقية خطوة كبيرة نحو الحوكمة اللامركزية.

رغم الترقية، أشار “آدم باك”، الرئيس التنفيذي لشركة “Blockstream”، إلى أن كاردانو قد تواجه انخفاض كبير في قيمتها، وقد يصل انخفاضها إلى 90٪.

جاءت تعليقاته ردا على تصريحات “تشارلز هوسكينسون”، مؤسس كاردانو، الذي أشاد بمنصة كاردانو مقارنة بالبيتكوين.

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