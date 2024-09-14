معاملات العملات المستقرة على شبكة الايثيريوم تسجل رقم قياسي جديد: التفاصيل هنا

في فترة 45 يوم الماضية فقط، عالجت شبكة الايثيريوم (ETH)، أكبر منصة للعقود الذكية، تحويلات بالعملات المستقرة بقيمة تقارب 1.5 تريليون دولار.

يأتي هذا الارتفاع الكبير في ظل التقلب المسجل خلال الربع الثالث من 2024، ما يعكس تزايد الاهتمام بقطاع التمويل اللامركزي (DeFi)، بحسب تحليل المحلل “ليون وايدمان” من شركة “أون تشين”.

تخطي أعلى مستويات 2022:

حققت شبكة الايثيريوم إنجاز جديد بتجاوز حجم تحويلات العملات المستقرة على شبكتها إلى ما يقارب 1.5 تريليون دولار في الأسابيع الأخيرة.

وبهذا الرقم، تفوقت شبكة الايثيريوم بشكل كبير على أعلى مستوياتها المسجلة في عام 2022، وهو ما أكده الباحث في العملات المشفرة “ليون وايدمان” على منصة “X”.

يشير التقرير إلى أن هذا الاتجاه التصاعدي بدأ بالعودة في مارس 2023، بعد أن شهدت الأسواق أدنى مستوياتها خلال انهيار أنظمة Terra/Luna وFTX/Alameda في عام 2022.

نظرة على سوق العملات المستقرة:

وفقا لبيانات CoinGecko، تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للعملات المستقرة حوالي 171 مليار دولار.

تستحوذ ثلاث عملات رئيسية، وهي:

التيثر (USDT) وUSDC وDai (DAI)، على أكثر من 90% من هذا السوق.

فيما يتعلق بـ USDT، لا تزال الإيثيريوم (ETH) ثاني أهم شبكة بلوكشين بعد شبكة ترون (TRX).

من أصل 118 مليار دولار من USDT المتداول، تم إصدار أكثر من 53 مليار دولار منها على شبكة الايثيريوم بصيغة ERC-20.

أوضح “وايدمان” أن الايثيريوم استطاعت تحقيق هذا الإنجاز بالرغم من الأداء الباهت في السوق خلال الأشهر الأخيرة.

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