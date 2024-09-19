شركة Bitget وForesight Ventures تستثمران في بلوكشين TON لتعزيز المشاريع القائمة على التيليغرام

في 18 سبتمبر 2024، أعلنت “Bitget”، الشركة الرائدة في مجال تبادل العملات المشفرة وحلول الويب، وشركة “Foresight Ventures”، هذه الأخيرة تعد شركة استثمار بارزة في مجال الويب 3، عن استثمار استراتيجي بقيمة 30 مليون دولار في بلوكشين (TON).

يهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز نمو مشاريع Tap-to-Earn وGameFi وغيرها من الاتجاهات الناشئة ضمن منظومة TON.

تُعد مشاريع TON مكملة وبشكل قوي لنظام التيليغرام البيئي، الذي شهد نمو هائل في السنوات الأخيرة، بفضل تقديمه لحلول مبتكرة للشركات الناشئة في مجال الويب 3.

وفقا لتقرير حديث من Bitget Research، أصبح بلوكشين TON واحد من أسرع الشبكات نموا في عام 2024، حيث استفاد من قاعدة مستخدمي التيليغرام التي تبلغ 900 مليون مستخدم.

شهد النظام البيئي لـ TON نمو بمقدار عشرة أضعاف في المعاملات عبر الشبكة، والقيمة الإجمالية المقفلة (TVL)، وحجم التداول في منصات التداول اللامركزية (DEX)، ما أدى إلى ظهور تطبيقات لامركزية شائعة مثل Catizen وDOGS وTomarket.

يأتي هذا الاستثمار في وقت شهدت فيه Bitget نمو مذهلا في قاعدة مستخدميها، التي وصلت إلى 45 مليون مستخدم في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل ضعف تقريبا ماكان عليه خلال الاثني عشر شهر الماضية.

هذا التوسع يعكس الطلب المتزايد على المشاريع المبتكرة، خاصة تلك التي تدعمها منصات مثل TON.

جهود Bitget في دعم TON:

في عام 2024، ساهمت محفظة Bitget Wallet في تعزيز نظام TON البيئي من خلال حدث TONNECT 2024، الذي يهدف إلى تسريع نمو التطبيقات اللامركزية الناشئة على منصة TON.

ونظرا لزيادة اهتمام المستخدمين بمحفظة Bitget اللامركزية، تصدرت المحفظة قائمة التطبيقات الأكثر تحميلا في نيجيريا، متجاوزة تطبيقات شهيرة مثل TikTok وWhatsApp على متجر Apple.

صرحت “غرايسي تشين”، الرئيسة التنفيذية لـ Bitget، على أهمية هذا التعاون مع TON، مشيرة إلى أنه يوفر قاعدة صلبة لدفع المبادرات التي تتوافق مع رؤية الشركة.

وأضافت أن دمج خبرة Bitget في مجال البنية التحتية للعملات المشفرة مع البنية التحتية اللامركزية لـ TON يساهم في تعزيز تطوير المنتجات والحلول المبتكرة.

من جانبه، أشار “فورست باي”، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ “Foresight Ventures”، إلى أن نظام TON يمثل أكبر فرصة نمو في سوق العملات المشفرة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة.

وأضاف أن القيمة الإجمالية المقفلة في TON شهدت زيادة بـ 18 ضعف، لتصل إلى 350 مليون دولار، مع وجود أكثر من 1000 تطبيق لامركزي.

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