محفظة “ميكروستراتيجي” تقترب من تحقيق 7 مليار دولار كأرباح: التفاصيل

تستعد شركة “MicroStrategy” لتحقيق إنجاز مالي بارز مع محفظة البيتكوين الخاصة بها، حيث تقترب قيمة أرباحها من 7 مليار دولار.

تعكس هذه الأرقام الفلكية نجاح استراتيجية الشركة الطموحة لتجميع البيتكوين بشكل منهجي.

ويعتبر هذا الإنجاز تتويج لنهجها الاستثماري طويل الأمد، والذي قاده الرئيس التنفيذي “مايكل سايلور”، والذي جعل من “MicroStrategy” اسم مرادف للاستثمار المؤسساتي الكبير في البيتكوين.

وجدير بالذكر أن شركة “MicroStrategy” تعتمد على نهج بسيط ولكنه فعال، يتمثل في:

شراء البيتكوين بأسعار متفاوتة بغض النظر عن حالة السوق، والاحتفاظ به كأصل احتياطي.

أثبتت هذه الاستراتيجية، التي تتبع مبدأ متوسط تكلفة الدولار، جدارتها مع مرور الوقت.

من خلال شراء البيتكوين خلال فترات تصحيح السوق وانخفاض الأسعار، استطاعت الشركة تخفيض متوسط تكلفة اقتنائها مقارنة بالسعر السوقي الحالي، مما منحها ميزة في مواجهة التقلبات السعرية.

يساعد توزيع الاستثمارات على فترات زمنية مختلفة الشركة في تجنب المخاطر المرتبطة بالشراء الضخم لمرة واحدة، مما يوفر استقرار نسبي لعوائدها.

كما أن توقيت عمليات الشراء كان حاسم، حيث اتبعت “MicroStrategy” نهج انتهازي لاستغلال التصحيحات الكبيرة في السوق، وشراء البيتكوين بأسعار منخفضة نسبيا قبل الاتجاهات الصعودية.

يأتي هذا النهج المتوازن متماشيا مع رؤية الشركة للبيتكوين كوسيلة تحوط ضد التضخم ومخزن آمن للقيمة على المدى الطويل.

ورغم بعض التحديات العابرة التي واجهتها الشركة، فإن استراتيجية “MicroStrategy” مكنتها من البقاء في موقع مالي قوي، حيث تستفيد من الاتجاه التصاعدي المستمر في أسعار البيتكوين.

في ظل تداول البيتكوين حاليا عند مستويات تقارب 65,000 دولار، ومع احتمالات تجاوزها حاجز 70,000 دولار، قد تشهد قيمة محفظة “MicroStrategy” ارتفاع أكبر.

هذا الارتفاع، إلى جانب ازدياد اهتمام المستثمرين المؤسسات بهذه الفئة من الأصول، قد يعزز مكانة الشركة أكثر في سوق العملات الرقمية.

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