هيئة SEC الأمريكية تتهم شركات الكريبتو "TrueCoin" و"TrustToken" بالاحتيال

وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اتهامات ضد شركتي “TrueCoin” و”TrustToken” بتورطهما في برنامج استثماري احتيالي يتعلق بالعملة الرقمية المستقرة TrueUSD (TUSD)، إلى جانب عرض وبيع غير مسجل للأوراق المالية.

تفاصيل القضية:

أطلقت “TrustToken” عملة TUSD في عام 2018، وزعمت أنها مدعومة بالكامل بالدولار الأمريكي.

إلا أن هيئة SEC كشفت أن الشركتين استثمرتا جزء كبير من الاحتياطي المخصص لدعم العملة في صندوق مضاربي محفوف بالمخاطر.

كما واصلت الشركتان تضليل المستثمرين بإدعاءات كاذبة حول دعم TUSD بنسبة 1:1 بالدولار.

بحلول عام 2022، كانت أكثر من 500 مليون دولار من أموال الاحتياطي قد تم استثمارها في هذا الصندوق، ومع ذلك، استمر تضليل المستثمرين حتى ظهرت مشاكل الاسترداد في وقت لاحق.

توصلت الشركتان إلى تسوية مع هيئة SEC تضمنت دفع غرامة بقيمة 700,000 دولار.

كما تدرس بعض الجهات، مثل “Curve Finance”، إزالة TUSD من منصاتها بعد هذه الاتهامات.

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