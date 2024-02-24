شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ضخ 55 ألف طن سكر بمعارض أهلا رمضان 2024.. اعرف سعر الكيلو للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار ضخ السلع الغذائية بمعارض "أهلا رمضان" 2024 وتوفير 55 ألف طن سكر للمعارض على مستوى محافظات الجمهورية مع طرح الكيلو بسعر 27 جنيها بجانب توفير كافة السلع الغذائية الأخرى بكميات كبيرة بأسعار مخفضة تتراوح من 15 الى 30% .

وكان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر أصدر تعليمات للشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية خلال إقامة معارض أهلا رمضان على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مع الغرف التجارية والمحافظين لمتابعة ضخ السلع بصفة يومية بالمعارض، كما يتم توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية لتأمين احتياجات الدولة والمواطنين ومواجهة زيادة الإقبال المتوقع خلال الشهر الكريم .