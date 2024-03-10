"حليم"يطلب طلاق زوجته: "الإدمان في دمها ومش بتتعالج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقامت "حليم. م"، 34 سنة، مدير حسابات بمصنع ملابس، دعوى قضائية أمام محكمة الاسرة بمدينة نصر، يطلب فيها طلاق زوجته، مبررا طلبه: "الإدمان في دم مراتي وحاولت علاجها 4 مرات بحجزها فى مصحة وبترجع تانى للإدمان معندهاش عزيمة".

قال الزوج فى دعواه التي حملت رقم 1684 لسنة 2023: "تعرفت على زوجتي (م. ع) خلال زيارتها المصنع مع والدها، وبعدها طلبت خطبتها ولم يمر سنة وتم تحديد موعد الزفاف، وانتقلنا للمعيشة سوياً بعش الزوجية، زواج دام 8 سنوات بدون إنجاب أطفال".

أضاف "حليم": "تعرضت زوجتي لوعكة صحية بعد أسبوع من الزواج، وقتها اعتقدت أنه تلوث معوي عادي ويتم إسعافها بالعلاج، لاحظت تهرب والدها بمجرد ظهوري بالمستشفى، وبعد مواجهته لمعرفة سبب اختفاؤه قال لي أنها مدمنه، دخلت فى نوبة من البكاء، وبقيت بالمنزل يومين للتفكير فى وضعي معها".

أكمل مقيم الدعوى: "وافقت على المساندة و قمت بحجزها بعدما علمت بأنها مدمنة مخدرات، لكنها تخرج وتعود كما كانت وتكرر وضعها 4 مرات، لكنها لا تتعلم من أخطائها، وتعود ولا أعلم السبب الذي يجعلها تترك كل حياتها وتلجأ للمخدرات".

لجأ الزوج بعد فشل المحاولة الأخيرة لعلاجها إلى محكمة الأسرة بمدينة نصر، ورفع دعوى طلاق للضرر منها لا تزال منظورة حتى الآن.