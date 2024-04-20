إقبال شديد على لجنة الفتوى بالجامع الأزهر بعد رمضان.. وشومان يُعلق - (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

تشهد لجان الفتوى بالجامع الأزهر، إقبالاً شديدًا من الجمهور، بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

ونشر الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، المشرف على الفتوى بالأزهر، صورًا تكشف الإقبال الكثيف على لجنة الفتوى بالمسجد.

وقال الدكتور عباس شومان لمصراوي، إن الإقبال الشديد على لجنة الفتوى بالجامع الأزهر خاصة بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، يحتاج إلى التفسير والدراسة من أساتذة علم الاجتماع، لأن سبب ذلك غير معلوم.

وأشار الأمين العام لهيئة كبار العلماء، إلى أن لجنة الفتوى بالجامع الأزهر تواصل العمل ليلا ونهارا لتقديم الخدمة إلى جميع المقبلين عليها باختلاف وتنوع أسئلتهم.

ولفت شومان إلى أن لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، تتلقى العديد من الأسئلة، إلا أن قضايا الطلاق والميراث هي الأبرز التي ترد إليها استفسارات بشأنها.