اخبار العالم

وقوع حادث إطلاق نار على السفارة الإسرائيلية في السويد

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - ستوكهولم - (د ب أ)

قالت الشرطة السويدية، اليوم الأربعاء، إنه وقع حادث أعيرة نارية على السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم.

وتم إجراء مكالمات طوارئ، مساء أمس الثلاثاء، بسبب دوي انفجار قوي في الشارع، حيث تقع السفارة، في منطقة أوسترمالم في ستوكهولم.

وقالت الشرطة خلال الليل إن الأدلة تشير إلى أن السفارة تعرضت لإطلاق نار.

ولم ترد أنباء عن حدوث إصابات ولم يتم اعتقال أحد بعد.

وفي نفس الوقت تقريبا الذي تم فيه إجراء مكالمات طوارئ، أصبح معلوما أن إيران شنت هجوما صاروخيا واسعا على إسرائيل.

وذكرت شرطة السويد أنها عززت الإجراءات الأمنية، حول مواقع يهودية وإسرائيلية في البلاد، في أعقاب حوادث سابقة وقعت في السفارة.

وكان قد تم إطلاق أعيرة نارية في مايو الماضي بالقرب من السفارة وفي يناير الماضي، تم إلقاء قنبلة يدوية على المبنى، رغم أنها لم تنفجر.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا