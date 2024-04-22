الداخلية تكشف ملابسات إطلاق أعيرة نارية أمام مدرسة خاصة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات إطلاق أعيرة نارية خلال مشاجرة أمام إحدى المدارس الخاصة بالقاهرة.

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة إطلاق أعيرة نارية خلال مشاجرة أمام إحدى المدارس الخاصة بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 الجاري تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة أمام إحدى المدارس كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين عقب إنتهاء اليوم الدراسي بين طالبين قام على إثرها والد أحدهما بالاستعانة بصديق له والتعدي بالضرب على الطالب الآخر وإحداث إصابته بكدمات وسحجات متفرقة ولدى تجمع الأمن الإداري وعدد من الأهالى قام والد الطالب المذكور بإطلاق ثلاثة أعيرة من طبنجة صوت كانت بحوزته ولاذ بالفرار.

وتمكن الأمن الإداري من التحفظ على صديقه وسلاح أبيض وفوارغ الطلقات.

أثناء الفحص حضر مرتكب الواقعة وأرشد عن (طبنجة صوت المستخدمة في ارتكاب الواقعة).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.