الحرارة 41 درجة على القاهرة.. الأرصاد تحذر المواطنين: لا تتعرضوا لأشعة الشمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد فتحي:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قبل قليل، من أجواء شديدة الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.

وبحسب الهيئة، فإن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 41 درجة مئوية.

وأضافت الهيئة: "يجب الإكثار من تناول السوائل الباردة، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وبحسب بيان صادر عن "الأرصاد"، فإنه يسود حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة، عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاط للرياح.

ويرصد "الخليج 365"، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة، كما يلي:

حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024

توقعت "الأرصاد"، أن يشهد طقس اليوم الأربعاء نشاط للرياح، مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من غرب البلاد والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، على فترات متقطعة، مع طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء.

حالة الطقس الخميس 25 أبريل 2024

أفادت "الهيئة"، أن حالة الطقس الخميس القادم 25 أبريل 2024، تشهد، نشاط للرياح، على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وقالت "الأرصاد"، إن طقس الخميس القادم، يشهد، أتربة عالقة، على مناطق من جنوب الصعيد.

وأوضحت أن الأحوال الجوية الخميس القادم، تشهد، أمطار خفيفة، على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية، تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

من الجمعة وحتى الإثنين 29 أبريل

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن حالة الطقس اعتبارًا من الجمعة 26 أبريل 2024 وحتى الإثنين 29 أبريل 2024، تشهد انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 1 إلى 6 درجات مئوية، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتابعت "الهيئة"، أن طقس الجمعة القادمة، يشهد سقوط أمطار متوسطة تصل إلى رعدية أحيانًا، على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد، ونشاط للرياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.