طلب إحاطة لتعويض العاملين بالنقل العام عن عملهم خلال الإجازات والعطلات الرسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدَّم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، اليوم الأربعاء، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير التنمية المحلية؛ لتعويض جميع العاملين بهيئتي النقل العام بمحافظتَي القاهرة والإسكندرية وغيرهما من المحافظات الأخرى؛ الذين يعملون أيام العطل الرسمية، مثل يومَي الجمعة والسبت، مثلما يحدث مع العاملين بمرفق الإسعاف وأطباء الطورائ بجميع قطاعات وزارة الصحة والسكان.

وقال قاسم إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وافق للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، على استثناء العاملين بمرفق الإسعاف وأطباء الطوارئ، مطالباً الحكومة بمساواة العاملين بهيئات النقل العام بهم؛ نظراً لأنهم يعملون في أيام العطلات والإجازات الرسمية.

وأكد النائب ضرورة قيام الحكومة بإعداد دراسة تشمل جميع حالات العاملين بمختلف مؤسسات الدولة الذين يعملون خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية؛ لتعويضهم وتسوية مع العاملين بالإسعاف وهيئات الطوارئ التابعة لوزارة الصحة والسكان، مطالباً المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، واستدعاء وزيرَي المالية والتنمية المحلية؛ للرد عليه.