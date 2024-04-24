تزوجها لرعاية الأطفال.. الإعدام شنقا لعامل قتل زوجته أسفل كوبري في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل وبإجماع الآراء بالإعدام شنقا بتهمة قتل زوجته.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال أبو طالب، وعضوية المستشارين طارق أبو زيد وبشير عبد الرؤوف وأمانة سر محمد الجمل.

تعود أحداث الواقعة للعام الماضي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من بالعثور على سيدة مقتولة أسفل كوبري بمدينة 6 أكتوبر، فانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم تشكيل فريق بحث أسفر عن تحديد هوية المجني عليها سيدة في العقد الرابع من عمرها، وأنها متزوجة عرفيا من عامل تبين أنه وراء قتلها، وتم القبض على المتهم.

واعترف المتهم بارتكابه للواقعة، وأنه تزوج منها لرعاية أطفاله كونه مطلق، وأشار إلى أنه استدرجها إلى منطقة أسفل كوبري، وانهال عليها طعنا بالسكين بسبب معايرتها له بسبب العلاقة الزوجية.

اقرأ أيضا:

جريمة الطابق الـ13.. الرضيعة جانيت ضحية دليفري بمدينة نصر

لتصوير مقاطع فيديو.. ضبط مكتب "كاستنج" لاستقطاب الفتيات في الجيزة

"سألته اتأخرت ليه راح مخلص عليها".. قصة مقتل فتاة المحلة على يد زوجها

"خطف واغتصاب وقتل".. لغز اعتداء عامل دليفري على رضيعة سودانية بمدينة نصر