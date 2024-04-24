جريمة أجانب في مصر.. ضبط متهمين سرقوا شخص بالإكراه في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان 4 أشخاص – من بينهم ثلاثة يحملون جنسية إحدى الدول- مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أسوان؛ لقيامهم بسرقة مبلغ مالي من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" أثناء سيره بمحيط مسكنه بدائرة قسم شرطة أول أسوان، حال استقلالهم توكتوك.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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