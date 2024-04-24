"مخدرات وسلاح".. الداخلية: تنفيذ 84 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتتمكن خلال 24 ساعة، من ضبط 135 قطعة سلاح ناري، و326 قضية مخدرات، وتنفيذ 84444 حكم قضائي متنوع.

وأثمرت الجهود عن، ضبط 27 متهمًا هاربًا، وضبط،27 متهما في أعمال بلطجة، وضبط 327 دراجة نارية مخالفة، وتم استعادة 30 دراجة نارية مبلغ بسرقتها، وضبط 21830 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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