"العربية اتقلبت 5 مرات".. حيثيات حبس المتهم بقتل الفنان أشرف عبد الغفور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أودعت محكمة جنح أكتوبر برئاسة المستشار محمد عبد السلام روق، حيثيات حكمها بحبس المتهم بقتل الفنان أشرف عبد الغفور عن طريق الخطأ، وهي القضية التي حملت رقم 13296 سنة 2023، والتي شغلت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة.

وقال شعبان سعيد المحامي بالنقض، محامي ورثة الفنان أشرف عبد الغفور، إن المحكمة أودعت حيثيات الحكم والمتهم عارض وتم تحديد جلسة المعارضة في تاريخ 20 مايو.

وجاء في الحيثيات إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم مهند شبانة أنه في 3 ديسمبر 2023 تسبب خطًأ في موت عبد الغفور محمد عبد الجواد، بأن كان ذلك ناشنا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح، بإن قاد سيارته رقم (ط م ف 4619)، بطريقه ينجم عليها الخطر، فصدم المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته، وتسبب خطأ في إصابة المجني عليها فاطمة عبد الغفور، وطلبت عقابه وفقًا لنصوص ومواد القانون.

وحيث إن الواقعة على النحو سالف البيان تتحصل فيما سطره النقيب حازم ناجي رئيس الدورية بقسم شرطة أول اكتوبر بمذكرته، من أنه تبلغ له من غرفة عمليات النجدة بوجود بلاغ تصادم ومصابين بوصلة دريم اتجاه طريق الواحات، وبالانتقال لمحل البلاغ تبين وجود مصادمة السيارة الأولى رقم (ب ن 879) بيجو سوداء اللون قيادة المجني عليه عبد الغفور محمد عبد الجواد، وصحبته زوجته فاطمه عبد الغفور عبد الجواد، و هم مصابين وتم نقلهم لمستشفى زايد التخصصي بمعرفة سيارة الإسعاف قبل وصوله واصطدمت بها من الخلف السيارة رقم (ط م ف 4619) شيفروليه كروز فيراني اللون قيادة مهند شبانة 33 سنة ومقيم الحي الخامس 6 أكتوبر، وتم اصطحابه، والسيارتين لديوان القسم لعمل المحضر اللازم.

وبسؤال شريف فاروق علي الشوبكي بمحضر الشرطة والمسطر بمعرفة النقيب محمد هشام رئيس الدورية المؤرخ الساعة 9 مساءاً قرر أنه فوجيء باتصال هاتفي الساعة السادسة مساءاً من زوجته ريهام نجله المتوفى وأبلغته بأن والدها ووالدتها وقع بهما حادث بالطريق أثناء التوجه لهما وتم نقلهم إلى المستشفى وأنه يتهم المتسبب في الحادث.

وبسؤال المجني عليها فاطمه عبد الغفور محمد عبد الجواد - قررت أنه حال استقلالهما المركبة فوجئا بإحدي المركبات تصطدم بالمركبة خاصتهما من الخلف ففقدت الوعي بسبب الحادث وتتهم المتسبب في الحادث.

وبسؤال المتهم مهند شبانة - 33عام - يعمل فنان تشكيلي، قرر أنه حال سيره بالمركبة طريق حازم حسن اتجاه الواحات فوجيء بمركبة تتجه نحوه من الجهة اليسرى فقام بمفادتها وفوجيء بالمركبة خاصة المجني عليها أمامه فاصطدم بها.

ورد التقرير الطبي المرفق بالأوراق الخاص بالمجني عليه عبد الغفور محمد عبدالجواد - الصادر من مستشفى الشيخ زايد التخصصي، ثابت به حضوره إلى الطورائ بواسطة الإسعاف بتوقف عضلة القلب، وهبوط حاد بالدورة الدموية أثر حادث سير مع وجود عشرين دقيقة ولم يتم الاستجابة وتم إعلان الوفاة الساعة السابعة مساءً.

ورد التقرير الطبي المرفق بالأوراق الخاص بالمجني عليها فاطمه عبد الغفور عبد الجواد الصادر من مستشفى الشيخ زايد التخصصي، ثابت به بعد عمل الكشف المبدئي تبين وجود اشتباه كسور بالضلوع واشتباه كسر بالحوض واشتباه نزيف والبطن والحالة العامة مستقرة ويمكن استجوابها.

وحيث تولت النيابة العامة التحقيقات، وإذ شهدت المجني عليها، فاطمة عبد الغفور عبد الجواد أنها كانت رفقة المجني عليه لزيارة نجلتهما ريهام وحال استقلالها المركبة بقيادة زوجها المجني عليه إلى عبدالغفور محمد عبدالجواد على طريق الدائري كومبوند "ماونت فيو" وفوجئت باصطدام مركبة المتهم بالاصطدام بالمركبة خاصتهما من الخلف حيث كان يسير بسرعة جنونية مما أدى إلى حدوث اختلال توازن المركبة مما نتج عن ذلك وفاة زوجها المتوفي الي رحمه مولاه واصابتها كسر في ضلوع القفص الصدري وكدمة شديدة في الرئة، وتتهم المتهم المتسبب في الحادث.

انقلاب السيارة

وإذ شهد أحمد محمود عبد اللطيف دسوقي 41 عام صاحب شركة استيراد وتصدير، ومحل الإقامة "وردان منشاء" قرر أنه كان متواجد أمام "ماونت" فيو حيث إنه يوجد عقد حراسة بينهما، وحال تواجده أبصر مركبة تسير بسرعة قام بالاصطدام بمركبة المجني عليهما من الخلف مما أدى إلى انقلاب المركبة خمسة مرات، فقام بإيقاف الطريق وتوجه مسرعا نحو المجني عليهما أبصر المجني عليه الأول منقلباً، على الكرسي فوق المجني عليها فقام بإنزالهما من المركبة وكان المجني عليه المتوفي فاقد الوعي ولكن كان يتنفس.

والمجني عليها المصابة كانت حالتها جيدة وكانت في حالة ذعر من الحادث ، فقام بالاتصال هاتفيا بالاسعاف وتم نقلهم إلى المستشفى وأن المتهم قام بالنزول من المركبة وقام بالجلوس بجوارها حتى وصول الضابط ونقله إلى المستشفى، وأضاف أن المتسبب في الحادث قائد المركبة الشيفورلية حيث كان يسير بسرعة لا تقل عن 100 كيلو وكان يسير بالمركبة من اليمين إلى اليسار وقام باصطدام المركبة المجني عليهما من الخلف الذي كان يسير بسرعة هادئة في حدود 70 كيلو والذي كان يسير بالجانب الأيمن من الطريق، وأضاف أنه تحدث مع المتهم عن كيفيه حدوث الواقعة فقرر له أن كان يسير بسرعة فاصطدم بالمجني عليهما من الخلف.

وإذ شهد شريف فاروق على الشوبكي بالتحقيقات، قرر أنه زوج نجلة المتوفى، وحال تواجده بالمسكن رفقة زوجته ونجله، وكان في انتظار المجني عليهما عبد الغفور محمد عبد الجواد، والمصابة فاطمة عبد الغفور عبد الجواد؛ لزيارة لهما للمسكن حيث أبلغه المتوفي أنه في مشوار في منطقة الجيزة وسوف يتوجه عقب ذلك إليه وعقب ذلك اتصل هاتفيا المجني عليه بزوجته وسألها عن مكان المسكن.

وأضاف بأنه قام بالخروج من المسكن لتوصيل السائق الخاص به لأقرب مكان لاستقلال مركبة وذهابه لمسكنه، وحال تواجده بالخارج أبلغته هاتفيا زوجته أن المجني عليهما مصابين، وأضاف أنه قام بالاتصال هاتفيا بالاسعاف وتم نقلهم إلى المستشفى وأن المتهم قام بالنزول من المركبة وقام بالجلوس بجوارها حتى وصول الضابط ونقله إلى المستشفى.

سرعة جنونية

أوضح أن المتسبب في الحادث قائد المركبة الشيفورليه حيث كان يسير بسرعة لا تقل عن 150 كيلو وكان يسير بالمركبة من اليمين إلى اليسار وقام باصطدام المركبة المجني عليهما من الخلف الذي كان يسير بسرعة هادئة في حدود 70 كيلو والذي كان يسير بالجانب الايمن من الطريق ، وأضاف أنه تحدث للمتهم عن كيفية حدوث الواقعة فقرر له أن كان يسير بسرعة فاصطدم بالمجني عليهما من الخلف.

وما شهد به شريف فاروق علي الشوبكي - بالتحقيقات بتاريخ 30 ديسمبر 2023، قرر أنه زوج نجلة المتوفى وحال تواجده بالمسكن رفقة زوجته ونجله، وكان في انتظار المجني عليهما المتوفي عبد الغفور محمد عبد الجواد والمصابة فاطمة عبد الغفور عبد الجواد لزيارة لهما للمسكن حيث أبلغه المتوفى أنه بمشوار في الجيزة وسيتوجه عقب ذلك إليه، وعقب ذلك اتصل هاتفيا المجني عليه بزوجته وسألها عن دخلة المسكن، وأضاف بأنه قام بالخروج من المكان لتوصيل السائق الخاص به لاقرب مكان لاستقلال مركبة، وحال تواجده بالخارج أبلغته هاتفيًا زوجته أن المجني عليهما مصابين نتجية حادث وتوجهوا إلى مستشفى الشيخ زايد - فتوجه الى مسكنه واصطحب زوجته قاصدين مستشفى الشيخ زايد وحال وصولهما أخبروه أن والد زوجته المجني عليه عبد الغفور محمد عبد الجواد توفي ووالدة زوجته مصابة وتم حجزها بالمستشفى، وأن ذلك الحادث بتاريخ 30ديسمبر 2023 الساعة السادسة مساءاً تقريب وموقع الحادث هو الطريق الدائري.

وما قرره المتهم مهند شبانه - 33عام يعمل مدير فني بإحدي شركات الانتاج، قرر أنه حال قيادته المركبة خاصته فوجيء بمركبة تتوجه من جانب الطريق من اليسار إلى ناحيته بالطريق اليمين وحاول تفاديها فتفاجأ بمركبة المجني عليهما فاصطدم بمركبة المجني عليهما من الخلف من غير أن ينتبه إليهما، وأنه عقب الحادث قام بالنزول من المركبة قيادته - رقم (ط وف 619) نوعها شيفورليه كروز 2010، في انتظار سيارة الاسعاف وسيارة الشرطة، وأضاف أن الطريق به عدد ستة حارات وأنه كان بمنتصف الحارات ومركبة المجني عليهما كانت تسير بالطريق الايمن وأنه لم يشاهد مركبة المجني عليهما إلا حال الاصطدام بها وأنه قام بالاصطدام من غير قصد.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابيًا على المتهم مهند شبانة بمعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات، مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ 40000 جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته بمصاريفها، وخمسين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.