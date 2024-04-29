"قتل وضرب نار أثناء الرؤية".. كيف تسبب أب في مجزرة بسبب طفله؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

انتشرت خلال الآونة الأخيرة ظاهرة خطف الأطفال من حضانة الأم، والتي يصاحبها في بعض الأحيان جرائم أخرى مثل الاعتداء على ذوي الأطفال.

وفي إحدى الجرائم التي حدثت مؤخرًا، فقد خطط أب يدعى "م. ا" لخطف ابنته أثناء الرؤية في نادي المعلمين بكفر الدوار، فقد حضر ومعه شقيقته وبدأ يتشاجر مع طليقته "س. ع" لكي يشغل انتباهها حتي تنفذ شقيقته الخطة.

بالفعل قامت شقيقته بخطف الطفلة وأسرعت بها خارج بوابه النادي، وكان بانتظارها توك توك، فبدأت الأم تصرخ مسرعة نحو شقيقة طليقها؛ لتأخذ ابنتها، لكن طليقها بدأ في الاعتداء عليها كي يهرب بالسيارة -وفق قول السيدة-.

أثناء ذلك تدخل شخص يدعي "ف. ع" للدفاع عن أم الطفلة، فقام طلقيها بجلب "مسدس" من السيارة وأطلق عليه رصاصه برأسه فتوفي في الحال، ثم أطلق أعيرة نارية على طليقته فأصيبت بإحداها بمنطقة الظهر والتي استقرت بالقرب من الرئة.

كما أصيب طفل آخر يدعى "أ. ت" 5 سنوات، كان في انتظار والده لتنفيذ الرؤية، إذ أصيب برصاصة في الساق تسببت في كسر مضاعف نُقل على إثره لإحدى المستشفيات لإجراء عملية جراحية عاجلة.

بدورها أمرت النيابة بدفن جثمان المجني عليه "ف. م. ع" 33، فيما لايزال باقي المصابين داخل المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

من جانبها تمكنت أجهزة الأمن المعنية، من القبض على المتهم "م. ا"، وباشرت النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بحبسه لما نُسب إليه من اتهامات بالواقعة.