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بسبب الخلافات.. عامل يقتل تاجر خردة في الإسماعيلية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، ملابسات واقعة مقتل تاجر خردة، وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية من إحدى المستشفيات باستقبالها تاجر خردة – مقيم بدائرة المركز مُصاب بطلق خرطوش بالبطن وتوفى متأثراً بإصابته.

بالانتقال وبسؤال عمه عامل – مقيم بدائرة المركز اتهم عاطل - مقيم بدائرة المركز بإطلاق عيار ناري تجاه نجل شقيقه من فرد محلى، مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته، لوجود خلافات سابقة بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبط المتهم، والسلاح المستخدم في الواقعة، واعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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