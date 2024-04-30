"شربوا خمر".. زوجان يقتلان طفلتيهما ببشاعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - وكالات:

فجع الشارع العراقي بجريمة قتل مروعة، راح ضحيتها طفلتان على يد والديهما وبمساعدة أخيهما، فيما ألقت السلطات الأمنية القبض على الجناة.

وذكرت الشرطة في بيان أوردته وسائل إعلام محلية أنها شكلت فريق عمل للتحقيق في جريمة قتل الطفلتين الشقيقتين، الأولى 7 سنوات والثانية 3 سنوات.

وتمكن فريق العمل من كشف الجريمة التي وقعت في مجمع الزهراء السكني بمدينة برطلة في الموصل خلال 24 ساعة من البدء بالتحقيق، وفق بيان الشرطة.

وأكدت شرطة نينوى التوصل إلى الجناة، وتبين أنهم "الأب والأم وابنهما"، وجرى تدوين أقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا، وفقًا لموقع "شفق نيوز" الإخباري.

وقال الجناة إن "مشكلة عائلية بسبب إدمان الأب والأم على تناول الخمر والمشروبات الكحولية وراء الجريمة"، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.