15 ضحية.. سقوط مستريح الدقهلية وزوجته في قبضة الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 3 أشخاص، لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بتوظيف أموالهم مقابل أرباح في الدقهلية.

كان مركز شرطة محلة دمنة بمديرية أمن الدقهلية، تلقى بلاغًا من 15 شخصا، مقيمون بنطاق محافظة الدقهلية، بتضررهم من (مالك مصنع ملابس، زوجته، شريكة الأول – مقيمون بنطاق محافظة الدقهلية)، لقيامهم بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية مقابل استثمارها في المصنع المُشار إليه مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنهم لم يفوا بذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.