بعد وصوله 100 جنيه..نقيب الفلاحين: استقرار كيلو التوت عند 30 جنيها في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، مصير أسعار التوت خلال الفترة المقبلة بعد أن وصل سعر الكيلو في بعض المناطق لـ 100 جنيه مما أثار دهشة المواطنين.

وقال أبو صدام خلال تصريحات أدلى بها لمصراوي إن الإرتفاع الذي تشهده أسعار التوت بمختلف الأسواق يرجع لعدة أسباب أولها أن رقعته الزراعية بمصر محدودة للغاية فقليلا ما نجد فلاحين ومزارعين يواظبون على زراعته ثانيا أنه في بداية الموسم والذي يشهد ندرة في انتشاره بالأسواق مع زيادة في الطلب.

وتابع نقيب الفلاحين "بمجرد بداية موسم التوت مطلع يونيو المقبل ستشهد أسعاره انخفاضا بنسبة تصل لـ50 % و سيتراوح سعر الكيلو منه ما بين 30 إلى 50 جنيه حسب جودته ومنطقة زراعته".

وسجلت أسعار الفاكهة اليوم بالأسواق الأسعار الآتية:

-سعر كيلو التوت الأحمر والأخضر يتراوح ما بين 80 إلى 100 جنيه

- سعر كيلو البرتقال البلدي السكري 7.5 جنيه

- سعر كيلو البرتقال أبوسرة 15 جنيها

- سعر كيلو اليوسفي 10 جنيهات

- سعر كيلو الموز 15 جنيها

- سعر كيلو الجوافة البلدى 15 جنيها

- سعر كيلو التفاح الأصفر 55 جنيها

- سعر التفاح الأصفر السكرى 35 جنيها

- سعر التفاح الأحمر السكرى 50 جنيها

- سعر كيلو التفاح الأمريكاني 60 جنيها

- سعر كيلو الفراولة 25 جنيها

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