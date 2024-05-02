"كوكتيل مخدرات بـ 2.6 مليون جنيه".. قرار من النيابة ضد عاطل وسيده لحيازتهم"شابو وأفيون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس عاطل له معلومات جنائية مسجلة و سيدة، وذلك لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة عقب ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزتهما بقيمة مالية بلغت 2.6 مليون جنيه.

وأمرت النيابة بتحريز المضبوطات وعرض عينات منها على المعمل الكيميائي لفحصها واعداد تقرير بشأنها، وطلب صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عاطل له معلومات جنائية، وسيدة مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها مُتخذين من دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وأوضحت التحريات أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 5 كيلو جرام لمخدر الآيس الشابو– 1 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الأفيون – كمية من الأقراص المخدرة – سيارة – ميزان حساس – أدوات تصنيع مخدر الآيس، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2.6 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.