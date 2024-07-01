8 كشوفات في الدقيقة.. "العزب" يكشف تفاصيل الأرقام القياسية من جينيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، عن جهود المبادرة الرئاسية للكشف المبكر لعلاج الأمراض السرطانية خاصة الرئة والقولون والبروستاتا والكبد والاعتلال الكلوي، وصولاً للحصول على 5 أرقام قياسية جديدة في هذا الشأن اليوم.

وقال العزب في كلمته خلال الاحتفالية التي احتضنتها قلعة صلاح الدين، إنه تم تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بمعدل 8 كشوفات بالدقيقة الواحدة للكشف المبكر وعلاج الأمراض السرطانية، مشيدا بالمجهود الكبير الذي قدمته الفرق الطبية بحملة "من بدري أمان" والبالغ عددهم 600 فرد في 9 محافظات لأكثر من 5 آلاف سيدة و900 رجل.

وأوضح أنه على هامش الحملة تم تسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، وهو عمل مسح لعدد 3860 مواطنا في 480 دقيقة بمعدل 8 كشوفات بالدقيقة الواحدة، وتم تلقي جميع الخدمات مجانا.

وأشار إلى الاحتفالية الكبرى التي أقيمت بالمسرح الكبير بقلعة صلاح الدين الأيوبي مع إضاءة القلعة باللون البنفسجي؛ إحياء لفعاليات حصول مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية بموسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكبر علامة توعية بالسرطان.

وسلم محكم موسوعة جينيس شهادات كسر 5 أرقام قياسية في الكشف المبكر لعلاج الأمراض السرطانية ومنها سرطان الرئة والقولون والثدي والكبد والبروستاتا، مما يجعل وزارة الصحة المصرية أكبر مؤسسة عالمية تسجل أرقام قياسية في علاج الأمراض السرطانية، وفق قوله.

وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن تواجد الحملة المكثف "من بدري أمان" للسيدات بداية من سن 18 عاما، وهي حملة مجانية برعاية وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، حيث تم نشر الوعي بأهمية الكشف المبكر وأهداف الحملة من خلال مشاركة 6000 رائدة اجتماعية من أصل 15 ألف رائدة اجنماعية من أحل التنمية المستدامة وتيسير وصول أفضل الخدمات للمواطنين وتوعيتهم عبر الإقبال على الحملات الطبية والاجتماعية والاطمئنان على صحتهم.

كما أوضحت أن الحملة انطلقت اليوم في 9 محافظات وهي القاهرة والقليوبية والبحيرة ودمياط والإسكندرية، والفيوم وبني سويف وأسيوط وسوهاج، من الساعة 10 صباحا وحتى 6 مساء، وشملت الحملة الخدمات المقدمة تحت مظلة مبادرات السيد رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، والاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية بالرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم.