أنا في زحام من النعم.. ياسمين عز توضح مصير غرامة نيشان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الإعلامية ياسمين عز، عن مصير غرامة القضية التي كسبتها أمام الإعلامي اللبناني نيشان.

وأوضحت "عز" في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن مبلغ التعويض هتبرع بيه لأوجه الخير.

وأضافت:" أنا الحمد الله مش محتاجة أنا في زحام من النعم أنا رفعت القضية دي عشان تكون عبرة لمن يعتبر ولمن لا يعتبر أو تسول له نفسه المساس بكرامة وسمعة الغير.

وقالت ياسمين عز، عبر برنامجها "كلام الناس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": إنه صدر حكم قضائي أول أمس بإدانة نيشان ومعاقبته في قضية السب والقذف التي أقامتها ضده في دبي، وأنه صدر قرار من نيابة دبي بالقبض عليه تنفيذا للحكم.

وأوضحت أنها رفضت كل المحاولات والمحاولات المستميتة للصلح، أضافت: قلت لا ومحدش يقول المسامح كريم.