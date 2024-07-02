تصادف مرورهما بالطريق.. إصابة سيدتين انهار عليهما سور بالإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أصيبت سيدتين، اليوم الثلاثاء، بعدما تصادف مرورهما بالطريق العام أثناء انهيار أجزاء من عقار قديم خالي من السكان بمنطقة كرموز بحي غرب الإسكندرية.

تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية إخطارًا يفيد انهيار أجزاء من عقار قديم بشارع راغب بدائرة قسم شرطة كرموز، وانتقل ضباط القسم ومسئولي الحي والحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم، خالي من السكان، مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، وانهيار أجزاء من سور الطابق الأخير، ما أسفر عن إصابة سيدتين تصادف مرورهما أسفل العقار لحظة الانهيار.

وأوضحت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك، أنه جرى نقل المصابتين إلى مستشفى الجمهورية العام لتلقي العلاج اللازم، مشيرة إلى أن العقار صادر له قرار هدم لم ينفذ.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.