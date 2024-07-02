"حليق الرأس".. كيف ظهر المتهم بقتل طفل شبرا في أولى جلسات محاكمته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

"حليق الرأس يرتدي نظارة ولا يبالي بشيء" .. هكذا ظهر عليها المتهم الرئيسي بقتل طفل شبرا الخيمة، خلال أولى جلسات محاكمته اليوم الثلاثاء، في القضية الشهيرة إعلاميًا بجريمة "الدرك ويب".

وخلال جلسات محاكمة المتهم بقتل طفل شبرا، كان المتهم لا ينظر سوى لمنصة المحكمة، ولم ينطق سوى بكلمة واحدة على القاضي "مقتلتوش".

وأنكر المتهم جميع التهم الموجهة إليه بأمر الإحالة الخاصة بالقضية، رغم أن تحقيقات النيابة العامة أثبتت اعترافاتهم التفصيلية، وكذلك ما أثبتته تحريات الشرطة، وأقر فقط باصطحاب المجني عليه قبل الواقعة لإعطائه هدية.

وشهدت أولي جلسات محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة، انهيار أسرة الطفل المجني عليه، حيث طالبوا هيئة المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة علي المتهمين، كما طالب المدعي بالحق المدني عن الطفل المجني عليه بتعويض مالي وقدره 5 ملايين وواحد جنيه، علي سبيل التعويض من المتهم الأول والثاني.

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