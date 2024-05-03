"محمود" يطلب تطليق زوجته: "هربت برة مصر مع بلوجر شهير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

رفع "محمود.ع"، 36 سنة، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته، مبرراً طلبه: " الفلوس زغللت عينيها وهربت مع بلوجر شهير وعرفت من فيديوهاتها أنها خارج مصر".

يقول الزوج فى دعواه التى تحمل رقم 1430 لسنة 2023، تعرفت على زوجتي من خلال السوشيال ميديا، وبعد مرور شهور من التحدث سوياً طلبتها للزواج، ووافقت، وبعد خطبة شهرين؛ تمت الزيجة وسط الأهل والأقارب.

يكمل الزوج حديثه لمصراوي قائلاً: "لم أجد لزوجتى صديقة فهى تتحدث مع أولاد فقط وكلما حاولت البحث فى هاتفها لا أجدها تقوم بأي أشياء خارجة أو تمس كرامتي فالكلام لم يتعدى الحدود بينهما ومن هنا تولدت الثقة بيننا، و تركتها تفعل ما تريد.

يضيف "محمود": "دخلت زوجتي فى دوامة التيك توك وقامت ببث لايفات لها، وكلما حاولت فهم ما يحدث تنزعج ولم أعلم شي غير الأموال التي تقوم بتحويلها من دولارات وتنفق على نفسها وتفعل ما تريد وتردد "مبعملش حاجة غلط".

"حاولت مراقبتها لعدة مرات وبالفعل لم أجدها تفعل شئ يحتمل الخطأ، فهى تقوم بالاستماع إلى مشكلات الناس وتقدم لهم حلول عن طريق الحديث معهم بالساعات وممكن توصل معهم لحل سواء بالحديث الفردي أو مشاركة الموجودين معها بالايف".

يختتم الزوج:"حتى وجدتها فى يوم من الأيام تطلب الخروج من المنزل لتلبية بعض المستلزمات لنفسها بمنتصف الليل، عارضهتا بشدة ورفضت، وعندما استقيظت من نومي صباحا؛ لم أجدها وعلمت من فيديوهاتها الموجودة على الميديا إنها هربت مع بلوجر شهير لم أعلم أسمه بعدما عرض عليها أموال مقابل ترك منزله وهى وافقت".

بعد التأكد من ذلك لجأت الى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، ورفعت دعوى خلع، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الأن.