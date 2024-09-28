أستاذ استشعار عن بعد: سد إثيوبيا يشكل خطرًا كبيرًا ويؤدي لنشاط زلزالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور هشام العسكري، أستاذ علوم الأرض والاستشعار عن بعد في جامعة تشابمان الأمريكية، إن هناك زلزال جديد يضرب إثيوبيا الفترة الحالية، موضحًا أن إثيوبيا الدولة رقم واحد في إفريقيا في النشاط الزلزالي والبركاني.

وأضاف "العسكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إثيوبيا تعاني من نشاط زلزالي وبركاني ضخم جدًا، وهناك بعض الأنشطة الزلزالية التي حدثت خلال الفترة الأخيرة في إثيوبيا.

وأوضح أن السدود في العالم تؤدي إلى زلازل وليس فقط سد إثيوبيا، والكميات المهولة التي تخزن حجم السدود تؤدي لحدوث كثير من الإنزلاقات، متابعًا: "إثيوبيا من الدول النشطة في حدوث الزلازل وسد إثيوبيا يشكل خطر كبير على القشرة الأرضية في إثيوبيا ويؤدي لنشاط زلزالي خلال الفترة المقبلة".