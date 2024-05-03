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قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بقتل "أجنبي" أمام مطعم في مدينة نصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أمرت النيابة العامة بحبس عامل متهم بقتل شاب أفريقي بعد مشاجرة بينهما في مدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيق.

كشفت تحريات المباحث تفاصيل جديدة حول مقتل شاب أفريقي أمام مطعم في مدينة نصر، حيث تبين أن المجني عليه كان في حالة سكر ودخل في مشادة كلامية مع صاحب المطعم لكي يقوم بفتح مكان بعد إغلاقه.

وأوضحت التحريات، أن المجني عليه عليه عندما حضر إلى المطعم وجده مغلق، وطلب من مالكه إعادة فتحه لتحضير الطعام له، وعندما رفض مالك المطعم ذلك لانتهاء مواعيد العمل، دخل معه المجني عليه في مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك بالأيدي، وخلال ذلك حضر أحد أقارب المالك وحاول منع المجني عليه من التعدي على قريبه فلما فشل أخرج سكينا كان بحوزته ووجه للشاب الأفريقي عدة طعنات أسفرت عن وفاته في الحال.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بنقل جثة المتوفي للمشرحة لتوقيع الكشف عليه من قبل الطبيب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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