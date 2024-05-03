توجيه مهم من الكهرباء للمواطنين خلال أعياد شم النسيم وعيد الفصح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

ناشدت وزارة الكهرباء، جميع المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء خاصة بعد قرار وقف تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء بمناسبة أعياد شم النسيم وعيد الفصح المجيد للأقباط.

وشددت على ضرورة ترشيد الكهرباء خلال ساعات الذروة، وذلك للمساهمة في الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وتجنب أي انقطاعات، حيث سيساهم ذلك في الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية لان تواجه الشبكة الكهربائية ضغوطًا كبيرة خلال فترة الأعياد، خاصة مع زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية بسبب استخدام أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية الأخرى بكثافة.

وتابعت: "ترشيد الاستهلاك يُساهم بشكل كبير في تخفيف هذه الضغوط والحفاظ على استقرار الشبكة، والحفاظ على البيئة، و توفير المال".