تامر أمين عن صورة أبو العينين والدكتور حسام موافي: عفوية.. وحدثت بعد وصلة تبجيل له

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:



علق الإعلامي تامر أمين على الجدل الكبير الذي أُثير الساعات الماضية، حول صورة الدكتور حسام موافي وتقبيل يد رجل الأعمال محمد أبو العينين، مشيرا إلى أنها أحدثت ما وصفه بـ"الزلزال".

وقال "أمين" خلال برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، إن الصورة تسببت في موجة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا، مشيرا إلى أن ردود الأفعال كانت كثيرة بسبب انفعال البعض ولكن معظمها كانت للدفاع والتبرير.

وتابع "أمين"؛ نحن نصبنا نفسنا قضاة على الصورة وعلى الدكتور حسام، لذلك لابد أن نعرف ملابسات الواقعة ويجب أن لا نسير وراء الموجة أو اجتزاء الحقيقة، لذلك يجب مشاهدة الفيديو كاملا لمعرفة الحقيقة".

وأكد "أمين" أن شعور الدكتور حسام موافي كان عفويا وهو الذي دفعه إن يقوم بهذا الفعل، بعد إشادة رجل الأعمال محمد أبوالعينين به، حيث أسهب "أبو العينين" في مدح وتكريم الدكتور حسام موافي ووصفه بإنه قيمة مصرية كبيرة الجميع يفتخر بها داخل وخارج مصر.

وأضاف "أمين"؛ الدكتور حسام موافي شعر بالخجل والحياء من كثرة الإشادة والمدح أمام الحاضرين لذلك قبل رأسه أثناء الحديث، وبعد انتهاء كلمة رجل الأعمال لم يجد حسام موافي الأقرب إليه إلا يد أبو العينين لكي يعبر عن شعوره ليقبل يده كإمتنان وليس الإهانة، معقبا: "قبلة عفوية من دكتور حسام لأنه عالم حقيقي".

وأوضح "تامر"؛ أن الصورة ليس فيها أي ذل أو إهانة ولكنها تعبير عن المدح والتقدير والتكريم من رجل أعمال مثل أبو العينين؛ خاصة أنه يقدم برنامج يفيد البشرية من خلاله، مؤكدا أن حسام موافي قرر أن يرد بقبلة عفوية لرد الحسنى والإحترام والتقدير من أبو العينين وهي بمثابة شكر.

واستشهد "أمين" بحديث النبي الكريم : "التمس لأخيك 70 عذرا"، قائلًا ألا يستحق الدكتور حسام أن نلتمس له عذر واحد، أليس لفضائله وعلمه وتواضعه عبر كل هذه السنوات وتاريخه المشرف أن تشفع له ونجد له عذر عفوي خاصة أنه عالم كبير، وكفى اصطياد وتقليل من شأن الناس، قائلا :"أطالب الدكتور حسام موافي ان يلتمس لهم العذر".