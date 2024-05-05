التموين: توريد 1.8 مليون طن قمح محلي حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد نحو 1.8 مليون طن قمح محلي من المزارعين، منذ بدء موسم الحصاد في 13 أبريل الماضي وحتى الآن.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار نقاط التخزين استلام المحصول من الموردين خلال إجازة شم النسيم، منوهاً بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 3 أشهر.

من جانبه كشف المهندس وصفي عبد الله مدير مديرية التموين بمحافظة بني سويف، عن استلام نحو 67 ألف طن خلال الموسم الحالي بالمحافظة حتى الآن.

أشار إلى استمرار عمليات التوريد طوال الأسبوع وأيام الإجازات، لافتاً إلى أن بني سويف وردت خلال الموسم الماضي ما يقرب من 230 ألف طن.

وأوضح جمعة عبد الحفيظ وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، خلال جولة على صوامع ومطاحن المحافظة لمتابعة عمليات التوريد بمشاركة المركز الإعلامي لوزارة التموين، أن المساحة المنزرعة من القمح خلال موسم 2024 بلغت 120 ألف فدان، مشيراً إلى تجهيز المديرية سعات تخزينية تصل إلى 250 ألف طن عبر 22 موقعا.

وأضاف عبد الحفيظ أن مواقع الاستلام تتضمن صومعتين تابعتين للشركة القابضة للصوامع والتخزين، وأخرى تابعة لشركة مطاحن مصر الوسطي، و5 نقاط تابعين للشركتين، و13 شونة تابعة للبنك الزراعي المصري.

ولفت وكيل مديرية التموين في بني سويف، إلى عدم رصد أي مخالفات حتى الآن بشأن نقل كميات من القمح المحلي إلى المحافظات الأخرى.

بدوره قال محمد سيد مدير عام الشئون التجارية بشركة مطاحن مصر الوسطى في بني سويف، إن الشركة يتبعها 4 مواقع تضم صومعة بسعة 25 ألف طن وشونة سعة 15 ألف طن وومركز تجميع 15 ألف طن في مطحن بوهلر، ومركز تجميع في ببا سعة 7 آلاف طن والتي تم تطويرها مؤخرا، وكذلك صومعة حقلية سعة 5 آلاف طن وشونة سعة 5 آلاف طن في الواسطى.

وأضاف سيد أنه تم استلام حتى الآن 25 ألف طن قمح محلي من المزارعين، ومعدل التوريد اليومي من 1500 إلى 2000 طن، كاشفاً أنه تم التعاقد مع مشروع مستقبل مصر في شرق العوينات على توريد 20 ألف طن سيتم توريدها خلال أيام.

وأوضح سيد أن شركة مطاحن مصر الوسطى يتبعها مطحنين في محافظة بني سويف، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمطحن تبارك 550 طن قمح يومي، ومطحن بوهلر بقدرة 300 طن، لتوفير الدقيق المدعم استخراج 87.5٪ لصالح المخابز عبر 4 مستودعات ناصر، سمسطا، إهناسيا وببا، فيما يقوم مطحن بوهلر بتوفير الدقيق لمخابز محافظة المنيا.

من جهته قال رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن كميات القمح المحلي المستهدف استلامها من المزارعين والموردين خلال موسم توريد 2024 مرشحة للزيادة على مستوي الجمهورية.

وأضاف الشحات أنه من الممكن أن تتخطي حاجز الـ 4 ملايين طن قمح نتيجة وعي المزارع بأهمية توريد المحصول لصالح الدولة لما يعود عليه بالنفع، مشيرا إلى أن إجمالي نقاط التجميع واستلام وفرز القمح المحلي تخطت الـ 500 نقطة منتشرين على مستوي الجمهورية.