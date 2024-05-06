أستاذ مناعة: ملح الفسيخ الزائد يسبب ارتفاع ضغط الدم ومشكلات في الكلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنه لا مانع من تناول الأسماك خلال شم النسيم.

أضاف بدران في مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة": "السنة دي خلونا نأكل السمك العادي المشوي أوالمقلي، الفسيخ والرنجة والملوحة لها أضرار كثيرة".

أوضح أستاذ المناعة أن الملح الزائد في الفسيخ يسبب ارتفاعًا في ضغط الدم ومشكلات في الفم والكلى، بالإضافة إلى زيادة الحساسية، متابعًا: "الفسيخ يؤدي إلى زيادة مادة الهيستامين التي تسبب الحساسية".

ونصح بدران المواطنين بعدم الإفراط في تناول الفسيخ مع ضرورة تسخينه أولًا قبل تناوله لتقليل الأضرار، وتناول الملانة وهي تشبه حمص الشام ولونها أخضر ترفع المناعة وتقلل من ارتفاع ضغط الدم والدهون الضارة وتقللها ومضادة للأكسدة وتزيد السعادة، بالإضافة إلى تناول البصل الأخضر المضاد للأكسدة والميكروبات ويعزز المناعة ولا مانع من تناوله مع الفسيخ.