يوفر الدولار.. أحمد موسى يكشف تفاصيل توريد القمح لوزارة التموين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية في توريد نحو 1.5 مليون طن قمح محلي من المزارعين، منذ بدء موسم الحصاد في 13 ابريل الماضي وحتى الآن.

وأضاف خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأحد أن كميات القمح التي تم توريدها لوزارة التموين تمثل نحو 40% من المستهدف خلال الموسم الحالي 2024 بإجمالي 3.5 مليون طن.

وأشاد الإعلامي أحمد موسى، بموسم حصاد القمح هذا العام، قائلاً: "فدان القمح ممكن يجيب من 18 إلى 24 طن، وأي حد هيورد لوزارة التموين هيكون كسبان لأنهم رفعوا سعر شراء الطن من 1500 إلى 2000 جنيهًا؛ بناءا على توجيهات الرئيس السيسي".

وتابع: "المزارع هو الكسبان، وأي طن قمح بيجي من أهالينا لوزارة التموين؛ بيساهم بشكل كبير في توفير الدولار وتقليل فاتورة استيراد القمح من الخارج".

واختتم: "موسم حصاد القمح السنة دي يعتبر من السنوات القليلة التي نجد فيها حبة القمح كويسة والإنتاج جيد، والكل كسبان".