شكرا لقرائتكم خبر عن 657 مليون جنيه لرفع المعاناة عن صغار المزارعين بمشروع موازنة 2024/25 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الحكومة دعم للمزارعين بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2024/2025 بنحو 657 مليون جنيه، حسبما يؤكد البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عن السنة المالية الجديدة 2024/2025.

وتأتي هذه المخصصات تماشياً مع ما تهدف إليه الدولة من المساهمة في رفع المعاناة عن صغار المزارعين، حيث تقوم الدولة بما يلي:

1- دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذور ومبيدات.

2 تحمل جانباً من أعباء مقاومة بعض الآفات الزراعية.

3- المساهمة في خفض أسعار التقاوى.

4- تقديم القروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية، وتتحمل الخزانة العامة في سبيل ذلك بفروق فوائد هذه القروض المخصصة للإنتاج الزراعي.

ويتمثل الدعم المدرج ضمن بند دعم المزارعين بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/1025 فيما يلي:

-600 مليون جنيه دعم فرق سعر الفائدة لقروض الإنتاج النباتي مستحقات البنك الزراعي المصرى

-40 مليون جنية مساهمة الدولة فى تكاليف مقاومة آفات القطن

-17 مليون جنية دعم صندوق الموازنة الزراعية