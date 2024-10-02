اكد الرئيس الاميركي جو بايدن في تصريح للصحفيين، إنه لن يدعم ضربة إسرائيلية على مواقع نووية إيرانية.
واردف بايدن "سنناقش مع الإسرائيليين ما سيقومون به، ونتفق على حقهم بالرد ولكن ينبغي أن يكون متناسبا".
وكان البيت الأبيض اعلن في بيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن انضم إلى مكالمة مع زعماء مجموعة السبع اليوم الأربعاء لتنسيق رد، قد يتضمن فرض عقوبات جديدة، على هجوم إيران على إسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن اكد إنه لن يدعم ضربة إسرائيلية على مواقع نووية إيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.