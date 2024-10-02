بري عرض مسؤول العلاقات الدولية في مكتب الخامنئي تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة مسؤول العلاقات الدولية في مكتب قائد الثورة الاسلامية الايرانية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي سماحة آية الله الدكتور الشيخ محسن قمي ومساعده رحمة الله روحي، بحضور القائم بأعمال السفارة الايرانية في لبنان السيد توفيق صمدي بحضور المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل، حيث جرى عرض لتطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة العدوان الاسرائيلي على لبنان وقطاع غزة.

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