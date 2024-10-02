حذر مندوب لبنان في مجلس الأمن هادي هاشم، من "تمدد الحرب في الإقليم لتشمل جبهات عدة"، لافتاً الى أننا "نتجه إلى حرب إقليمية بلا ضوابط، ونحن مستعدين لتعزيز وجود الجيش في الجنوب". وطالب هاشم، "مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته ومنع انفجار الشرق الأوسط".

كانت هذه تفاصيل خبر مندوب لبنان في مجلس الأمن: مستعدون لتعزيز وجود الجيش في الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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