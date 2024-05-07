بـ19 صورة جديدة.. موعد بدء التشغيل التجريبي بالركاب لمحطات مترو "وادي النيل وجامعة الدول"

محمد اسماعيل - القاهرة - بدء التشغيل التجريبي بالركاب لمحطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أنه تقرر بدءًا من صباح الأربعاء الموافق 15 مايو 2024 التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث (3C ) والذي يبلغ طوله 7.1 كيلومتر، والممتد من محطة التوفيقية حتى جامعة القاهـرة، مرورًا بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور.

وأضاف الوزير أنه يشمل 5 محطـات؛ 3 محطات نفقية هي (التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول) ومحطة سطحية وهي بولاق الدكرور، ومحطة علوية وهي جامعة القاهرة، بعد أن تم الانتهاء بنجاح من فترة التشغيل التجريبي دون ركاب لهذا الجزء؛ والتي اشتملت على اختبار جميع الأنظمة به مثل (الإنارة- التكييف- التهوية- مكافحة الحريق...)؛ للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها وتسيير القطارات لعمل الاختبارات الديناميكية لها؛ للتأكد من سلامة وأمان جميع مكونات المشروع .

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين لتسهيل تنقلاتهم المختلفة.

وصرح وزير النقل بأنه بالتشغيل التجريبي بالركاب لهذا الجزء الأخير من الخط الثالث، يكون قد تم تشغيل الخط الثالث بالكامل للجمهور، وذلك من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة مرورًا بالكيت كات، ثم يتفرع شمالاً حتى محور روض الفرج، وجنوباً حتى جامعة القاهرة، لافتًا إلى أن هذا الخط يمتد بطول 41.2 كم ويشتمل على عدد 34 محطة وتم تنفيذه على أربع مراحل، ويعتبر أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى، وهو حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككي بالجر الكهربائي (شبكة مترو الأنفاق- خطى المونوريل- القطار الكهربائي الخفيف) حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتي العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الاستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادي النيل ومع الخط السادس الجاري دراسته في محطة العباسية، كما يشتمل هذا الخط على 3 ورش للعمرة لصيانة الوحدات المتحركة العاملة على الخط (العباسية على مساحة 10 أفدنة، وإمبابة على مساحة نحو 24 فدانًا والتي تتم فيهما العمرات الخفيفة للقطارات- السلام، والتي تعتبر من كبرى الورش في الشرق الأوسط وإفريقيا وتم تنفيذها على مساحة 65 فدانًا ومخصصة لأعمال العمرات الخفيفة والجسيمة للقطارات).

وأكد وزير النقل الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لاستكمال شبكة مترو الأنفاق وذلك في إطار الخطة الشاملة للوزارة لإنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة لخطوط مترو الأنفاق في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة وتقليل التلوث وزمن الرحلات، حيث يعد المترو أفضل وأسرع وسيلة نقل جماعي تعمل في نطاق القاهرة الكبرى .

و قدم الوزير الشكر لأهالي المناطق المحيطة بالمشروع والتي شهدت إغلاقًا لبعض الشوارع أثناء التنفيذ، مؤكدًا أن هذه المناطق ستشهد سيولة مرورية كبيرة بعد تشغيله تجريبيًّا بالركاب منتصف الشهر الجاري بسبب جذب المترو لعدد كبير من المواطنين، مضيفًا أنه قد تم تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله في كل الشوارع التي تأثرت بأعمال التنفيذ فور الانتهاء من الأعمال وذلك لخدمة حركة المواطنين بالمنطقة.