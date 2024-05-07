بعد 5 جرائم.. سقوط نصاب استولى على أموال عملاء بنوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بالمنيا، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت بقيام (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا)، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على عملاء البنوك من خلال الاتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنه بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي") وأقر بارتكابه 5 وقائع أخرى بذات الأسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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